Bagdad (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat den Kurden im Nordirak vorgeworfen, geflohene Araber an der Rückkehr in ihre Heimat zu hindern. Araber, die im vergangenen Sommer durch die Offensive der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die Flucht getrieben worden waren, würden teils seit Monaten daran gehindert, in ihre Häuser zurückzukehren, erklärte HRW am Donnerstag. Kurdische Flüchtlinge dagegen seien in die Gebiete zurückgelassen worden und hätten teilweise sogar Häuser von Arabern beziehen können. HRW warnte vor einer "kollektiven Bestrafung" von Arabern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.