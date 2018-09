Jerusalem (AFP) Nach heftiger Kritik des israelischen Rechnungshofs hat Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein Vorermittlungen zur möglichem Verschwendung öffentlicher Gelder in den Residenzen von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eingeleitet. Die Untersuchungen sollten jedoch nicht vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 17. März beginnen, erklärte Weinstein am Donnerstagabend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.