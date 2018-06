Tokio (AFP) Der japanische Motorradhersteller Yamaha will in Europa einen Kleinwagen auf den Markt bringen. Das Auto mit zwei Sitzplätzen solle ab 2019 produziert werden, sagte Yamaha-Motor-Chef Hiroyuki Yanagi der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" vom Freitag. Damit würde das japanische Unternehmen vor allem in Konkurrenz zum Daimler-Konzern treten, der mit dem Smart bereits seit längerem einen Zweisitzer auf dem Markt hat.

