Antananarivo (AFP) Bei Überschwemmungen in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. 24.000 Menschen mussten wegen des Hochwassers ihre Häuser verlassen, wie die Behörden am Freitag mitteilten. In der Nacht beschädigten demnach heftige Regenfälle mehrere Dämme, 50 Häuser wurden von den Fluten mitgerissen.

