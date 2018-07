Bilin (AFP) Am zehnten Jahrestags des Beginns der wöchentliche Proteste gegen die israelische Sperranlage in der palästinensischen Ortschaft Bilin haben sich Aktivisten Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften geliefert. Hunderte palästinensische, israelische und ausländische Demonstranten marschierten am Freitag auf die Sperranlage zu, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Palästinensische Jugendliche schleuderten Steine auf die entlang der Mauer postierten Polizisten. Die Beamten setzten Tränengas ein. Ein mit einer Gasmaske maskierter Demonstrant warf einen qualmenden Gaskanister auf Polizisten.

