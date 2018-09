Nairobi (AFP) Nach fast fünf Jahren in der Gewalt somalischer Piraten sind vier thailändische Fischer wieder frei. Wie ein Vertreter der Behörden in der autonomen somalischen Region Galmudug am Freitag mitteilte, wurden die Männer bereits am Mittwoch freigelassen und den Behörden übergeben. Sie hätten bereits ihre Familien angerufen und am Telefon "geweint und geweint und geweint", sagte der Behördenvertreter Omar Sheikh Ali. Die Thailänder waren die am längsten festgehaltenen Geiseln der Piraten.

