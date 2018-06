Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat acht Männer festgenommen, die sich zur Unterstützung des Kampfs der prorussischen Separatisten in der Ostukraine aufgehalten haben sollen. Die Festgenommen hätten prorussische und "extrem linke" Einstellungen, hieß es am Freitag aus Ermittlerkreisen. Laut dem Innenministerium erfolgten die Festnahmen am Morgen zeitgleich in sechs spanischen Provinzen.

