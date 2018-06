Kapstadt (AFP) Ein Mädchen in Südafrika, das seiner schlafenden Mutter drei Tage nach der Geburt im Krankenhaus gestohlen worden war, hat nach 17 Jahren durch Zufall seine Eltern gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war Mitschülern in Kapstadt zu Beginn des neuen Schuljahrs im Januar eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen der 17-Jährigen und einer jüngeren neuen Schülerin aufgefallen. DNA-Tests ergaben, dass beide Mädchen Schwestern sind.

