Seoul (AFP) Bereits vor dem Beginn ihrer alljährlichen großen Militärmanöver haben Südkorea und die USA am Freitag eine gemeinsame Übung auf See gestartet. An der Übung nahmen neben zehn Kriegsschiffen auch Aufklärungsflugzeuge und Hubschrauber teil, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte. Am Montag sollen dann die alljährlichen gemeinsamen Großmanöver beginnen. Bei einer zweiwöchigen Übung handelt es sich vor allem um Computersimulationen, drei weitere Wochen sind für Manöver zu Land, zu Wasser und in der Luft vorgesehen. Daran sind 200.000 südkoreanische und 3700 US-Soldaten beteiligt.

