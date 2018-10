Moskau (AFP) Der Zustand der seit Juni in Moskau inhaftierten ukrainischen Luftwaffen-Pilotin Nadja Sawtschenko hat sich nach Angaben eines Mitglieds des Menschenrechtsrats des Kreml bedrohlich verschlechtert. Die seit Mitte Dezember hungerstreikende Hubschrauberpilotin habe "ernsthafte Organ-Probleme" und könne "innerhalb weniger Tage sterben", warnte Jelena Masjuk in einem Freitag veröffentlichten offenen Brief. Sie rief den Vorstizenden des Menschenrechtsrats, Michail Fedotow, auf, sich für eine Verlegung der 33-Jährigen in Hausarrest einzusetzen. Sollte Sawtschenko in russischer Haft sterben, drohten Russland weitere Sanktionen des Westens, warnte Masjuk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.