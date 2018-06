Beirut (AFP) Kurdische Milizionäre haben nach Angaben von Aktivisten am Freitag im Nordosten Syriens eine Hochburg der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, brachten Kämpfer der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in der Provinz Hassaka die Ortschaft Tal Hamis unter ihre Kontrolle. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, führt am Samstag in Damaskus Gespräche über einen Waffenstillstand in Aleppo.

