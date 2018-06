New York (AFP) Die weitere Entwicklung des Ukraine-Konflikts ist nach Einschätzung einer OSZE-Expertin ungewiss. Die derzeitige Deeskalation werde "hoffentlich einen unumkehrbaren Prozess einleiten", sagte die Ukraine-Gesandte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Heidi Tagliavini, am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. "Der deutliche Rückgang der Kampfhandlungen in den vergangenen Tagen, der Austausch von Gefangenen und der Abzug schwerer Waffen (...) sind ermutigende Anzeichen." Von einer vollständigen Umsetzung des Minsker Friedensplans seien die Konfliktparteien aber noch "weit entfernt", betonte Tagliavini.

