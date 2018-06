Washington (AFP) Liberias Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf hat das Engagement von US-Präsident Barack Obama im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika gelobt. Obama habe "außergewöhnliche Führungsstärke" bewiesen und einen "Weckruf" an die Weltgemeinschaft gesendet, sagte Sirleaf am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus. Sie dankte auch dem US-Kongress, Hilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) sowie eine Unterstützungsmission mit bis zu 2800 US-Soldaten bewilligt zu haben.

