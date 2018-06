Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Leonard Nimoy, der als Mr. Spock in der Kult-Serie "Raumschiff Enterprise" zu Weltruhm gelangte, ist tot. Nimoy starb US-Medienberichten zufolge am Freitag im Alter von 83 Jahren. Seine Frau Susan Bay Nimoy bestätigte der "New York Times" den Tod des Schauspielers.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.