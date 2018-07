Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama empfängt kommenden Monat EU-Ratspräsident Donald Tusk. Bei den Beratungen in Washington am 9. März werde es unter anderem um den Konflikt in der Ukraine gehen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Auch das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, die Klimapolitik und der Kampf gegen den Terrorismus stünden auf der Agenda.

