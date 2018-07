Athen (AFP) Nach der Zustimmung des Bundestags zur Verlängerung des Hilfspakets für Griechenland will der griechische Regierungschef Alexis Tsipras "hart" an einer Umsetzung der zugesagten Reformen arbeiten. Das deutsche Parlament habe Europa ein "Vertrauensvotum" gegeben, sagte Tsipras am Freitag dem Fernsehsender "Euronews". Washington forderte unterdessen die von Tsipras' Linksallianz geführte Regierung auf, ihr Aktionsprogramm zu präzisieren. die

