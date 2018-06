Los Angeles (AFP) Mit einer spektakulären Flucht, auf der sie Dutzende Polizisten und andere Helfer in Atem gehalten haben, sind zwei Lamas in den USA zu Internet-Stars avanciert. Die Polizei und ihre Helfer versuchten am Donnerstag im US-Bundesstaat Arizona, die beiden Lamas - ein schwarzes und ein weißes - zu fassen zu bekommen. US-Medien übertrugen aus Hubschraubern gefilmte Live-Bilder der wilden Jagd, bei der die Tiere immer wieder überraschend Haken schlugen und über Straßen, Parkplätze und Rasenflächen rannten.

