Bansko (SID) - Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg wartete letztlich vergeblich: Anhaltender Nebel und leichter Schneefall haben am Freitag zur Absage des Weltcup-Super-G im bulgarischen Bansko geführt. Wegen der widrigen Witterung war der Start zunächst im Halbstundentakt von 11.00 Uhr auf letztlich 13.30 Uhr (MEZ) verschoben worden, doch vor allem der Nebel war letztlich zu stark.

Ein Nachholtermin dürfte sich bis zum Weltcup-Finale Mitte März im französischen Meribel kaum mehr finden. Der Super-G war ohnehin erst als Ersatzrennen für den im Januar in Bad Kleinkirchheim (Österreich) dem Wind zum Opfer gefallenen ins Programm genommen worden. Am Samstag soll in Bansko erneut ein Super-G stattfinden, am Sonntag eine Super-Kombination.