Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die deutschen Abfahrer haben auch im zweiten und letzten Training für das Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen überzeugt. Wie 24 Stunden zuvor war Andreas Sander (Ennepetal) auch am Freitag der beste Deutsche, diesmal auf Platz elf. Dem 25-Jährigen, der am Donnerstag noch Zweiter war, fehlten in 1:59,72 Minuten nur 1,06 Sekunden auf die Bestzeit, die abermals Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt aus Österreich vorlegte.

Reichelt distanzierte Kjetil Jansrud (Norwegen) um 0,32 Sekunden, Platz drei ging an den Franzosen Johan Clarey (+0,67). Josef Ferstl aus Hammer belegte mit einem Rückstand von 1,26 Sekunden Platz 14.

Das Rennen auf der anspruchsvollen "Kandahar" findet am Samstag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport) statt. Am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) wird in "GAP" überdies ein Riesenslalom mit den deutschen Hoffnungsträgern Fritz Dopfer, Felix Neureuther und Stefan Luitz ausgetragen.