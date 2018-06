Kairo (AFP) Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ist in Ägypten als "terroristische" Organisation eingestuft worden. Das entschied am Samstag ein Gericht in Kairo, wie aus Justizkreisen verlautete. Hintergrund isti der Vorwurf, die radikalislamische Palästinenserbewegung habe Dschihadisten bei Anschlägen auf der Sinai-Halbinsel unterstützt. Vor einem Jahr hatte ein Gericht der Hamas bereits jegliche Betätigung auf ägyptischem Boden verboten. Das Vermögen der Palästinenserbewegung wurde beschlagnahmt. Ende Januar setzte Kairo außerdem den bewaffneten Arm der Hamas, die Essedin-al-Kassam-Brigaden, auf die Liste der Terrororganisationen.

