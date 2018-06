New York (SID) - Der frühere NBA-Star Anthony Mason ist tot. Das bestätigte ein Sprecher der New York Knicks, mit denen Mason 1994 die Finalserie in der amerikanischen Basketball-Profiliga erreicht hatte. Der ehemalige All-Star starb im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen eines Herzleidens. Nach US-Medieninformationen war Mason nach einem Herzinfarkt bereits mehrfach operiert worden.

Mason hat in seiner 13-jährigen NBA-Karriere für sechs Klubs gespielt. 1995 wurde der einstige Forward als bester sechster Mann der Liga ausgezeichnet. Zuletzt soll Mason 160 kg gewogen haben.