Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will das geplante EU-Investitionsprogramm durch bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen in Europa ergänzen. Dazu gehöre der Abbau von Bürokratie und Investitionshemmnissen in den Steuersystemen, sagte Merkel in ihrem am Samstag in Berlin veröffentlichten wöchentlichen Video-Podcast. Sie kritisierte, bislang sei die Wettbewerbsfähigkeit Europas "noch nicht ausreichend".

