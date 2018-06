Berlin (AFP) Die Tatort-Folge "Im Schmerz geboren" ist mit dem Film- und Fernsehpreis Goldene Kamera der TV-Zeitschrift "Hörzu" ausgezeichnet worden. Den Preis als beste Schauspielerin erhielt Martina Gedeck, als bester Schauspieler wurde Ulrich Matthes ausgezeichnet, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Die Preisverleihung wird in einer Jubiläums-Gala des ZDF am Abend ausgestrahlt.

