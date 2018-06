Berlin (AFP) Der Taxi-Konkurrent Uber gibt seine Expansionspläne in Deutschland offenbar auf. Angebote in weiteren Städten seien vorerst nicht geplant, zitierte die Düsseldorfer "Wirtschaftswoche" einen Unternehmenssprecher. Bisher bietet Uber in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf Fahrdienste an.

