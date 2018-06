Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat die Ermordung des russischen Oppositionellen Boris Nemzow scharf verurteilt. Es handele sich um einen "abscheulichen Mord" an einem "mutigen und unermüdlichen Verteidiger der Demokratie", erklärte Hollande am Samstag in Paris. Zugleich würdigte er Nemzows "hartnäckigen" Kampf gegen die Korruption.

