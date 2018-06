Tokio (AFP) Bei einem Japan-Besuch ist der britische Prinz William in eine Samurai-Montur geschlüpft. Angetan mit Helm und Gewand eines historischen adligen Kriegers bat der 32-Jährige am Samstag noch um ein Schwert, um das Ganze zu vervollständigen. "Wie sieht es aus?", fragte William, während er für die Fotografen in den Studios des Nachrichtensenders NHK posierte. "Es steht Ihnen wirklich gut", lautete die höfliche Antwort.

