Kapstadt (dpa) - Als Baby wurde sie entführt, nun ist eine 17-Jährige in Südafrika gefunden worden. Polizei-Angaben zufolge, auf die sich unter anderem der Sender eNCA beruft, freundete sich die Jugendliche dann vor wenigen Wochen an ihrer Schule mit ihrer jüngeren, biologischen Schwester an. Als deren Eltern von der verblüffenden Ähnlichkeit der Mädchen hörten, luden sie die Jugendliche zu sich ein und riefen die Polizei. DNA-Tests ergaben, dass es sich um ihre Tochter handelt. Die Frau, die das Mädchen aufzog, steht nun wegen Kindesentführung vor Gericht.

