Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den "brutalen Mord" an seinem Gegner Boris Nemzow als politische "Provokation" verurteilt. Die Bluttat habe alle Anzeichen eines Auftragsmordes, sagte Putins Sprecher in der Nacht. Der Präsident habe den Angehörigen des Oppositionellen sein Beileid ausgesprochen. Zudem habe Putin die Mitarbeiter der obersten Ermittlungsbehörde, des Innenministeriums und des Inlandsgeheimdienstes FSB angewiesen, die Ermittlungen persönlich in die Hand zu nehmen. Nemzow war in Kremlnähe von hinten mit einer Pistole erschossen worden.

