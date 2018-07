Maseru (AFP) Ein halbes Jahr nach dem gescheiterten Militärputsch haben die Bürger im südafrikanischen Königreich Lesotho am Samstag ein neues Parlament gewählt. Schon am frühen Morgen bildeten sich in der Hauptstadt Maseru Schlangen vor den Wahllokalen. Es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der ABC-Partei von Ministerpräsident Thomas Thabane und dem Demokratischen Kongress (DC) von Ex-Regierungschef Pakalitha Mosisili erwartet.

