Vilnius (AFP) Der am Freitag ermordete russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow hat nach Angaben des früheren litauischen Ministerpräsidenten Andrius Kubilius erwogen, Asyl in dem Baltenstaat zu beantragen. Er habe Nemzow bei einem privaten Gespräch am Rande eines Kongresses seiner konservativen Partei im Jahr 2012 Schutz versprochen, sagte Kubilius. Nemzow habe damals damit gerechnet, nach den Massenprotesten gegen eine dritte Amtszeit von Präsident Wladimir Putin festgenommen und inhaftiert zu werden.

