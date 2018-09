Mexiko-Stadt (AFP) Nach der Empörung über die schleppenden Ermittlungen im Fall der 43 verschleppten Studenten tauscht die mexikanische Regierung den Justizminister aus. Jesús Murillo Karam werde noch am Abend aus dem Amt scheiden und den Posten des Landwirtschaftsministers übernehmen, kündigte die Regierung am Freitag an. Karams Posten soll Berichten zufolge vorübergehend von der Senatorin Arely Gómez übernommen werden.

