Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung räumte der britische Künstler gleich vier Trophäen ab. Sein einfühlsamer Song "Stay With Me" wurde Song und Aufnahme des Jahres, seine Platte "In The Lonely Hour" gewann in der Kategorie Popgesangs-Album. Außerdem wurde der 22-Jährige zum besten Newcomer gekürt. Smith kommt nach München (4.), Köln (5.) und Frankfurt (7.). Tour Sam Smith

