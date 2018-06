München (dpa) - Zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge setzt Arbeitsministerin Andrea Nahles nach Informationen des Magazins "Focus" auf überbetriebliche Pensionskassen. Sie sollen demnach von Arbeitgebern und Gewerkschaften in Tarifverträgen vereinbart werden. Das Arbeitsministerium bestätigte in Berlin, dass es einen Vorschlag gebe, machte aber keine weiteren Angaben. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, die betriebliche Altersversorgung zu stärken, besonders in Klein- und Mittelbetrieben, wo sie derzeit nur unterdurchschnittlich verbreitet sei, erläuterte eine Sprecherin.

