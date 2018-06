Moskau (AFP) Der Mord an Kreml-Kritiker Boris Nemzow hat im Westen und bei der russischen Opposition Bestürzung ausgelöst. US-Präsident Barack Obama sprach von einem "brutalen und bösartigen Mord", Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief Russlands Staatschef Wladimir Putin am Samstag auf, den "feigen Mord" aufzuklären. Putin selbst sprach von einer "Provokation" und übernahm die Aufsicht über die Ermittlungen. Die Opposition kündigte für Sonntag einen Gedenkmarsch an.

