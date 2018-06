Moskau (AFP) Die Stadtverwaltung von Moskau hat einen Gedenkmarsch der Opposition für den ermordeten Kreml-Kritiker Boris Nemzow genehmigt. Der für Sonntag geplante Marsch im Zentrum der russischen Hauptstadt dürfe stattfinden, sagte ein Sprecher der Stadt am Samstag der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Route führe dabei auch über die Bolschoi-Moskworezki-Brücke in Sichtweite des Kreml, auf der Nemzow am Freitagabend auf offener Straße mit vier Schüssen in den Rücken ermordet worden war. Genehmigt sei eine Zahl von bis zu 50.000 Teilnehmern.

