Moskau (AFP) Kurz vor einer geplanten Demonstration der russischen Opposition ist in Moskau einer der letzten Kritiker von Präsident Wladimir Putin erschossen worden. Boris Nemzow sei am späten Freitagabend über eine Brücke nahe des Kreml gelaufen, als ihm ein Unbekannter vier Kugeln in den Rücken geschossen habe, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Putin ließ erklären, alles deute auf einen "Auftragsmord" hin. US-Präsident Barack Obama verurteilte einen "brutalen Mord".

