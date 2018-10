Bremen (dpa) - Nach einer Warnung vor gewaltbereiten Islamisten in Bremen soll es eine Festnahme gegeben haben, das berichtet Radio Bremen. Ob diese aber tatsächlich in Zusammenhang mit der Warnung steht, ist noch unklar. Die Polizei bestätigte die Festnahme zunächst nicht. Zuvor hatte sie von Hinweisen auf Aktivitäten potenzieller islamistischer Gefährder berichtet. In der Innenstadt von Bremen ist die Polizei mit verstärkten Kräften präsent. Nach wie vor unklar ist, wie die mögliche Gefahrensituation in Bremen genau aussieht.

