Istanbul (AFP) Einer der bekanntesten türkischen Schriftsteller, Yasar Kemal, ist tot. Der Autor starb am Samstag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Istanbul, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Dort sei er seit dem 14. Januar wegen Komplikationen nach einer Lungenentzündung und wegen Herzrhythmusstörungen behandelt worden. Der behandelnde Arzt sagte türkischen Medien, Kemals Gesundheitszustand habe sich in der vergangenen Woche deutliche verschlechtert. Er sei an multiplem Organversagen gestorben.

