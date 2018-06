Washington (AFP) Ein dreijähriger Junge im US-Bundesstaat Texas hat sich Medienberichten zufolge selbst versehentlich in den Kopf geschossen. Das kleine Kind habe sich die Schusswunde zugefügt, als es mit seiner Mutter und seinem Bruder zu Hause in Houston war, berichtete der Nachrichtensender KPRC am Freitag (Ortszeit). Der schwerverletzte Junge sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wo er jedoch nicht gerettet werden konnte.

