Washington (AFP) Quasi in letzter Minute hat der US-Senat in der Nacht zum Samstag die Zahlungsunfähigkeit des Heimatschutzministeriums abgewendet. Die Mitglieder von Abgeordnetenhaus und Senat einigten sich allerdings nur darauf, die Finanzierung des für Terrorabwehr zuständigen Ministeriums für eine Woche - bis zum 6. März - sicherzustellen. US-Präsident Barack Obama ist mit seinem Versuch gescheitert, den Budgetposten bis zum Ende des Haushaltsjahres am 30. September unter Dach und Fach zu bringen.

