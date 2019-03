Washington (AFP) Angesichts von Fortschritten im Dialog mit Kuba hoffen die USA, bereits in wenigen Wochen eine Botschaft in Havanna eröffnen zu können. Sie gehe davon aus, dass die diplomatische Vertretung auf Kuba noch vor dem für den 10. und 11. April geplanten Amerika-Gipfel ihre Pforten öffnen könne, sagte die Abteilungsleiterin für Lateinamerika im US-Außenministerium, Roberta Jacobson, am Freitag in Washington nach Gesprächen mit kubanischen Vertretern.

