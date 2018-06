Falun (SID) - Die deutschen Skispringer müssen bei der Team-Entscheidung der nordischen WM in Falun um eine Medaille bangen. Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl), Richard Freitag (Aue), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Michael Neumayer (Berchtesgaden) liegen nach dem ersten Durchgang mit 394,3 Punkten nur auf dem fünften Rang. Die Führung übernahm Norwegen (429,9) vor Japan (411,8) und Österreich (410,5).

Der für den erkrankten Andreas Wellinger ins Team gerutschte Neumayer kam in der ersten Runde nicht über 118,0 m hinaus, der Rückstand zu Österreichs Vierschanzentournee-Sieger Stefan Kraft (131,5) betrug schon 29 Punkte. Eisenbichler (120,5) verlor weiter an Boden, Freitag (121,5) und Freund (123,5) machten bei schwierigen Bedingungen nur wenig an Boden gut.