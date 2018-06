Newcastle (AFP) Bei der ersten Demonstration eines britischen Pegida-Ablegers sind am Samstag in Newcastle fünf Mal mehr Gegendemonstranten als Islam-Gegner erschienen. Etwa 375 Menschen waren dem Aufruf der Gruppe Pegida UK gefolgt, in der nordostenglischen Stadt gegen eine angebliche "Islamisierung" Europas zu demonstrieren. Etwa 2000 Gegendemonstranten stellten sich ihnen entgegen. Beide Demonstrationen seien ohne Probleme verlaufen, sagte Polizeisprecherin Laura Young.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.