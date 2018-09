Berlin (AFP) Im Tarifkonflikt bei der Postbank hat die Gewerkschaft Verdi für Montag neue Warnstreiks angekündigt. Betroffen sind neben Filialen im gesamten Bundesgebiet auch der sogenannte Service- und Backoffice-Bereich sowie das Tochterunternehmen BHW, wie Verdi am Sonntag in Berlin mitteilte. Die Gewerkschaft will damit im Vorfeld neuer Tarifverhandlungen am Mittwoch ihren Forderungen nach einer Verlängerung des geltenden Kündigungsschutzes sowie nach mehr Gehalt Nachdruck verleihen.

