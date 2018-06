Mainz (SID) - Uli Hoeneß (63) hat erstmals seit seiner Inhaftierung wegen Steuerhinterziehung wieder ein Fußball-Spiel von Bayern München besucht. Der langjährige Manager und Präsident des Rekordmeisters verfolgte am Sonntagvormittag das 2:0 der Bayern in der U19-Bundesliga beim FSV Mainz 05 gemeinsam mit dem Technischen Direktor Michael Reschke auf der Tribüne.

Die Strafkammer des Münchner Landgerichts hatte Hoeneß am 13. März 2014 der Steuerhinterziehung in sieben Fällen für schuldig befunden, es ging um eine Summe von insgesamt 28,5 Millionen Euro. Das Urteil: drei Jahre und sechs Monate Haft. Hoeneß, der seit Anfang Januar Freigänger ist, arbeitet derzeit an der Säbener Straße für die Jugendabteilung des FC Bayern.