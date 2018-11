Rust (dpa) - Die RTL-Jurorin und Tänzerin Motsi Mabuse (33) kann sich Liebe ohne Tanz nur schwer vorstellen. "Männer, die tanzen können, sind die bessere Partie", sagte sie am Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur.

"Sie sind auch sonst im Leben gefühlvoller. Sie wissen, mit Frauen richtig und respektvoll umzugehen. Das haben sie auf dem Tanzparkett gelernt." Zudem seien sie disziplinierter und sportlicher als andere.

Mabuse ist Jury-Mitglied bei "Let's Dance". Die neue Staffel der RTL-Show startet am 13. März. Mabuse sitzt neben Joachim Llambi (50) und Jorge Gonzalez (47) in der Jury. Es ist die achte Staffel der Show, in der das Tanzen im Mittelpunkt steht.

