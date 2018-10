Oberstdorf (dpa) - Mit einer Machete hat ein 23-Jähriger in einer Jugendherberge bei Oberstdorf im Allgäu drei seiner Verwandten attackiert. Die Opfer seien schwer verletzt und noch in der Nacht notoperiert worden, teilte die Polizei mit. Sie seien aber nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige habe sich festnehmen lassen und wurde dem Haftrichter vorgeführt. Vermutlich "aufgrund zurückliegender Unstimmigkeiten" sei der Mann mit einer Machete in die Jugendherberge gekommen, wo seine Verwandten wohnen. Der 23-Jährige ist bereits polizeibekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.