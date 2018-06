Moskau (AFP) Ein kurz vor dem Trauermarsch für den ermordeten russischen Oppositionellen Boris Nemzow in Moskau festgenommener ukrainischer Abgeordneter ist vorerst wieder auf freiem Fuß. Alexej Gontscharenko sei aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, teilte sein Anwalt am Sonntagabend in der russischen Hauptstadt mit. Er müsse aber am Montag vor Gericht erscheinen, ihm drohe eine erneute Festnahme.

