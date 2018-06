Barcelona (dpa) - Das könnte dem drahtlosen Aufladen von Smartphones und Tablets einen Schub geben: Ikea will Ladestationen in seine Möbel einbauen. Die Technik soll von April an unter anderem in einige Nachttische und Tische integriert werden. Damit würde es ausreichen, Geräte mit drahtloser Ladefunktion einfach auf die Möbelstücke zu legen. Ikea setzt dabei auf den Ladestandard Qi, der aktuell von über 80 Smartphones sowie diversem Zubehör unterstützt wird.

