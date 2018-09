Calgary (SID) - Eine Woche vor der Allround-Weltmeisterschaft in Calgary ist der Erfurter Patrick Beckert (24) schon in WM-Form. Bei internationalen Rennen auf dem Olympic Oval von 1988 verbesserte der 10.000-m-WM-Dritte den deutschen Rekord über 3000 m auf 3:39,71 Minuten. Den alten Rekord hatte der Berliner Tobias Schneider in 3:41,49 Minuten am 18. März 2009 an gleicher Stätte aufgestellt.

Mit seiner Superzeit belegte Beckert Rang vier. Dabei war der Thüringer mit einem Handicap gestartet. Erst kurz vor Rennbeginn war sein Schlittschuhkoffer eingetroffen. Bei der Ankunft in Calgary fehlte das wertvolle Gepäck.

Der Tagessieg ging an den Norweger Sverre Lunde Pedersen in 3:37,37 Minuten. Lunde Pedersen verpasste den fast acht Jahre alten Weltrekord seines Landsmanns Eskil Ervik (3:37,28) nur um neun Hundertselsekunden. Zweiter wurde Denis Juskow (Rußland/3:37,52) vor dem Belgier Bart Swings (3:39,37).